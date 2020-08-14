Более 21 млн человек в мире заразились коронавирусом 

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Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в пятницу 21 млн Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По данным организации, число инфицированных сейчас составляет 21 010 700, умерли 761 260 человек, выздоровели 13 047 560. Больше всего случаев заражения (5 280 315) зафиксировано в США. Далее следуют Бразилия (3 224 876) и Индия (2 461 190).

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 912 823 случая заражения, выздоровели 722 964 человека, умерли 15 498.