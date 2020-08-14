Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Более 21 млн человек в мире заразились коронавирусом 

ТАСС и ещё 8 1 час назад
Более 21 млн человек в мире заразились коронавирусом
Фото: РИА Новости
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в пятницу 21 млн Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.
По данным организации, число инфицированных сейчас составляет 21 010 700, умерли 761 260 человек, выздоровели 13 047 560. Больше всего случаев заражения (5 280 315) зафиксировано в США. Далее следуют Бразилия (3 224 876) и Индия (2 461 190).
В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 912 823 случая заражения, выздоровели 722 964 человека, умерли 15 498.
ТАСС: последние новости
МВД начало проверку фактов жестокого обращения с животными МВД начало проверку фактов жестокого обращения с животными Коллектив строительно-монтажного треста в Минской области присоединился к забастовке Коллектив строительно-монтажного треста в Минской области присоединился к забастовке Президент Литвы утверждает, что Лукашенко нельзя считать легитимным лидером Белоруссии Президент Литвы утверждает, что Лукашенко нельзя считать легитимным лидером Белоруссии
В мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
Глава МВД Белоруссии сделал заявление
Глава МВД Белоруссии сделал заявление
«Любовница» Лукашенко обратилась к белорусам
«Любовница» Лукашенко обратилась к белорусам
Симоньян объяснила жестокость белорусского ОМОНа
Симоньян объяснила жестокость белорусского ОМОНа
Видео
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
00:56
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
В мире Политика
Улицу в Москве залило кипятком
00:17
Улицу в Москве залило кипятком
Происшествия Новости Москвы
Белорусский милиционер раздал протестующим цветы
00:18
Белорусский милиционер раздал протестующим цветы
В мире
Белоруски бросились обнимать опустивших щиты ОМОНовцев
00:20
Белоруски бросились обнимать опустивших щиты ОМОНовцев
В мире
Турция испытала Akinci с украинскими двигателями
01:47
Турция испытала Akinci с украинскими двигателями
Армия В мире
США «показали» уничтожение ракеты лазером
00:42
США «показали» уничтожение ракеты лазером
Армия В мире
Белорусские дети начали играть в «людей и ОМОН»
00:21
Белорусские дети начали играть в «людей и ОМОН»
В мире
Эвакуация ТЦ «Мега Белая Дача» попала на видео
00:45
Эвакуация ТЦ «Мега Белая Дача» попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
00:39
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
В мире
Опубликовано видео первой песни сына Децла
00:36
Опубликовано видео первой песни сына Децла
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение