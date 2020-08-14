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Стала известна судьба освобожденных в Белоруссии бойцов ЧВК 

Газета.Ru 1 час назад
Стала известна судьба освобожденных в Белоруссии бойцов ЧВК
Фото: РИА Новости
Вернувшихся на родину из Белоруссии 32 граждан России поместят на двухнедельный карантин, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
В случае, если за 14 дней у россиян не будет обнаружен коронавирус, они смогут отправиться домой, отметил источник.
Белоруссия передала России 32 бойцов ЧВК
Ранее 14 августа Белоруссия передала РФ 32 задержанных и объявленных бойцами ЧВК "Вагнер" российских граждан. Еще один россиянин пожелал остаться в Белоруссии, так как имеет гражданство в республике.
29 июля под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании "Вагнер", которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.
В свою очередь, в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.
Позже Киев заподозрил задержанных россиян в причастности к террористической деятельности на территории Украины и запросил экстрадицию данных граждан.
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В мире , МИД , Интерфакс
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