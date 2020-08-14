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Белоруссия в огне. Главное

Белорусский милиционер раздал протестующим цветы 

Lenta.ru 51 минуту назад
В белорусском городе Жабинка подполковник милиции раздал цветы участвующим в акции солидарности женщинам. Видео опубликовано в Telegram-канале Tut.by.
На кадрах видно, как милиционер подходит к протестующим женщинам, обнимает их и раздает им белые розы. Кто-то из участников акции благодарит его в ответ. «Ребята, какие вы классные!» — говорит девушка за кадром.
Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста из-за недовольства жителей итогами выборов президента. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек.
По данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,1 процента. Она заявила, что не признает эти результаты.
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В мире , Видео , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко
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