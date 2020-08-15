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Мардж Симпсон «разозлило» сравнение ее голоса с голосом напарницы Байдена 

РИА Новости 52 минуты назад
Мардж Симпсон разозлило сравнение с напарницей Байдена
Фото: © 20th Century Fox Film Corporation (2007)
Советник предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Дженна Эллис сравнила голос кандидата в вице-президенты от Демократической партии Камалы Харрис с голосом персонажа из популярного сериала "Симпсоны" Мардж, последней пришлось "оправдываться", что в политику она обычно не лезет, но такая постановка вопроса ее "жутко разозлила".
Как передает телеканал CNN, Эллис подшутила над Харрис, заявив, что ее голос похож на голос Мардж из "Симпсонов". В ответ в официальном аккаунте сериала в Twitter был размещен ролик, где Мардж "отреагировала" на сравнение.

"Я обычно не лезу в политику, но старший советник президента Дженна Эллис сказала, что голос у Камалы Харрис такой же, как у меня. Лиза (средний ребенок в семье Симпсонов в мультсериале — ред.) говорит, что это не похоже на комплимент", — сказала Мардж.

"Как обычная домохозяйка я начинаю чувствовать, что по отношению ко мне проявили неуважение", — добавила персонаж, признавшись, что она бы сказала грубее, так как разозлилась, но боится, что нецензурное слово "запикают".

Сериал "Симпсоны" выходит на экраны с 1989 года, героями шоу, помимо Гомера, Мардж, Лизы, Мэгги и Барта, неоднократно становились знаменитости, а сами создатели мультфильма часто отзываются на мировую повестку.
В 2016 году создатели сериала неоднократно обыгрывали в своих роликах тему президентской кампании. Так, в одной из серий, Гомер видит будущее США после победы Трампа на президентских выборах: символ Нью-Йорка и Соединенных Штатов — Статуя свободы — разрушена, в стране нашествие обезьян.
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В мире , США , Дональд Трамп , Демократическая партия США
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