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Белоруссия в огне. Главное

Польша прояснила детали санкций против Белоруссии 

Lenta.ru 47 минут назад
Польша прояснила детали санкций против Белоруссии
Фото: Burhan Ozbilici / AP
Европейский союз (ЕС) хочет ввести санкции против конкретных граждан Белоруссии. Детали мер, которые хотят ввести в объединении, прояснил глава МИД Польши Яцек Чапутович, его цитирует ТАСС.

«Мы не можем проходить мимо фактов фальсификации выборов и [применения] силы», — подчеркнул он. В связи с этим ЕС намерен составить список белорусских граждан, якобы участвовавших в фальсификации результатов президентских выборов и использовании силы.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел 27 стран Евросоюза введут меры против официальных лиц Белоруссии. Они в первую очередь коснутся тех, кто несет ответственность «за применение насилия» в отношении граждан республики и нарушение прав человека.
Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста из-за недовольства жителей итогами выборов президента. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек.
По данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,1 процента. Она заявила, что не признает эти результаты.
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Комментарии
В мире , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Яцек Чапутович , Александр Лукашенко , МИД , ЕС , ИТАР-ТАСС , Польша
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