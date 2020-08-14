Польша прояснила детали санкций против Белоруссии 

«Мы не можем проходить мимо фактов фальсификации выборов и [применения] силы», — подчеркнул он. В связи с этим ЕС намерен составить список белорусских граждан, якобы участвовавших в фальсификации результатов президентских выборов и использовании силы.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел 27 стран Евросоюза введут меры против официальных лиц Белоруссии. Они в первую очередь коснутся тех, кто несет ответственность «за применение насилия» в отношении граждан республики и нарушение прав человека.

Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста из-за недовольства жителей итогами выборов президента. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек.