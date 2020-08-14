Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Киев отреагировал на выдачу задержанных в Белоруссии россиян Москве 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Выдача задержанных в Белоруссии россиян: реакция Киева
Фото: РИА Новости
Передача задержанных в Белоруссии россиян Москве означает, что «предмет дальнейшего диалога» по этой теме между Минском и Киевом «пропадает сам по себе», заявил замглавы МИД Украины Евгений Енин.

«Если эта информация соответствует действительности и граждане отбыли на территорию РФ, то, конечно, предмет дальнейшего диалога пропадает сам по себе», — заявил Енин в эфире канала «Украина-24», передает ТАСС.

В пятницу вечером Генпрокуратура России сообщила, что 32 россиянина, задержанные под Минском в июле, вернулись на родину. Ведомство уточнило, что один из задержанных остался в Белоруссии, поскольку у него есть гражданство республики.
Киев просил Минск выдать россиян, которых считал украинскими гражданами, и 12 августа направил в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 граждан, подозреваемых в участии в боевых действиях в Донбассе.
В то же время СМИ со ссылкой на источники в российских спецслужбах сообщили, что задержание россиян было итогом масштабной провокации, устроенной украинскими силовиками.
Ситуацию обсуждали президенты обеих стран — Владимир Путин и Александр Лукашенко.
Видео дня. На что звезды готовы пойти ради лишнего лайка в сети
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Лукашенко выступит со срочным обращением к народу Лукашенко выступит со срочным обращением к народу Лукашенко рассказал, чем грозят забастовки на белорусских заводах Лукашенко рассказал, чем грозят забастовки на белорусских заводах Президент Литвы отказался считать Лукашенко легитимным главой Белоруссии Президент Литвы отказался считать Лукашенко легитимным главой Белоруссии
Комментарии
В мире , Евгений Енин , Александр Лукашенко , Владимир Путин , МИД , Генпрокуратура РФ , ИТАР-ТАСС , Киев , Минск , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Любовница» Лукашенко обратилась к белорусам
«Любовница» Лукашенко обратилась к белорусам
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
Глава МВД Белоруссии сделал заявление
Глава МВД Белоруссии сделал заявление
«Тошнотворнее человека в своей жизни я не видел»
«Тошнотворнее человека в своей жизни я не видел»
Видео
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
00:56
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
В мире Политика
Белоруски бросились обнимать опустивших щиты ОМОНовцев
00:20
Белоруски бросились обнимать опустивших щиты ОМОНовцев
В мире
Турция испытала Akinci с украинскими двигателями
01:47
Турция испытала Akinci с украинскими двигателями
Армия В мире
США «показали» уничтожение ракеты лазером
00:42
США «показали» уничтожение ракеты лазером
Армия В мире
Белорусские дети начали играть в «людей и ОМОН»
00:21
Белорусские дети начали играть в «людей и ОМОН»
В мире
Эвакуация ТЦ «Мега Белая Дача» попала на видео
00:45
Эвакуация ТЦ «Мега Белая Дача» попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
00:39
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
В мире
Опубликовано видео первой песни сына Децла
00:36
Опубликовано видео первой песни сына Децла
Шоу-бизнес
Вышвыривание буйного мужчины из самолета попало на видео
00:30
Вышвыривание буйного мужчины из самолета попало на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео маневров ОТРК «Искандер М»
01:05
Опубликовано видео маневров ОТРК «Искандер М»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение