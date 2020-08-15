Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Украина разочаровалась в решении Белоруссии вернуть россиян в Россию 

Lenta.ru и ещё 15 24 минуты назад
Киев отреагировал на решении Минска по россиянам
Фото: РИА Новости
Украина с сожалением восприняла решение Минска передать России группу задержанных россиян, которые принадлежат к частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на офис президента Украины.
Согласно заявлению украинских властей, Киев ожидал более юридически корректного и взвешенного решения по данному вопросу. При этом в офисе президента отметили, что Республика Беларусь — независимое государство с собственной позицией.
Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что экстрадиция бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера, задержанных 29 июля в Белоруссии, становится невозможной после передачи их России. Он пояснил, что украинская сторона закрывает вопрос из-за российских паспортов 32 задержанных.
14 августа сообщалось, что Белоруссия передала России ранее задержанных и объявленных бойцами ЧВК Вагнера 32 российских гражданина. Они вернулись домой в рамках Минской конвенции о правовой помощи. Еще один гражданин России, имеющий белорусское гражданство, остался на территории страны.
Россиян задержали 29 июля. Белорусские власти связали их с делом против несостоявшегося кандидата в президенты блогера Сергея Тихановского. Задержанных обвинили в подготовке теракта и организации массовых беспорядков перед президентскими выборами.
Офис генерального прокурора Украины направлял властям Белоруссии запрос об экстрадиции 28 задержанных. По версии украинской стороны, они принимали участие в боевых действиях на стороне самопровозглашенных республик Донбасса.
Видео дня. На что звезды готовы пойти ради лишнего лайка в сети
Последние новости
Белоруссия передала России 32 бойца ЧВК Белоруссия передала России 32 бойца ЧВК Умерла певица Валентина Легкоступова Умерла певица Валентина Легкоступова Раскрыты личности шефов ЧВК Вагнера Раскрыты личности шефов ЧВК Вагнера
Комментарии 223
В мире , Сергей Тихановский , Евгений Енин , Киев , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
Глава МВД Белоруссии сделал заявление
Глава МВД Белоруссии сделал заявление
«Любовница» Лукашенко обратилась к белорусам
«Любовница» Лукашенко обратилась к белорусам
«Тошнотворнее человека в своей жизни я не видел»
«Тошнотворнее человека в своей жизни я не видел»
Видео
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
00:56
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
В мире Политика
Улицу в Москве залило кипятком
00:17
Улицу в Москве залило кипятком
Происшествия Новости Москвы
Белорусский милиционер раздал протестующим цветы
00:18
Белорусский милиционер раздал протестующим цветы
В мире
Белоруски бросились обнимать опустивших щиты ОМОНовцев
00:20
Белоруски бросились обнимать опустивших щиты ОМОНовцев
В мире
Турция испытала Akinci с украинскими двигателями
01:47
Турция испытала Akinci с украинскими двигателями
Армия В мире
США «показали» уничтожение ракеты лазером
00:42
США «показали» уничтожение ракеты лазером
Армия В мире
Белорусские дети начали играть в «людей и ОМОН»
00:21
Белорусские дети начали играть в «людей и ОМОН»
В мире
Эвакуация ТЦ «Мега Белая Дача» попала на видео
00:45
Эвакуация ТЦ «Мега Белая Дача» попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
00:39
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
В мире
Опубликовано видео первой песни сына Децла
00:36
Опубликовано видео первой песни сына Децла
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение