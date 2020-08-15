Киев отреагировал на решении Минска по россиянам

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Украина с сожалением восприняла решение Минска передать России группу задержанных россиян, которые принадлежат к частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на офис президента Украины.

Согласно заявлению украинских властей, Киев ожидал более юридически корректного и взвешенного решения по данному вопросу. При этом в офисе президента отметили, что Республика Беларусь — независимое государство с собственной позицией.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что экстрадиция бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера, задержанных 29 июля в Белоруссии, становится невозможной после передачи их России. Он пояснил, что украинская сторона закрывает вопрос из-за российских паспортов 32 задержанных.

14 августа сообщалось, что Белоруссия передала России ранее задержанных и объявленных бойцами ЧВК Вагнера 32 российских гражданина. Они вернулись домой в рамках Минской конвенции о правовой помощи. Еще один гражданин России, имеющий белорусское гражданство, остался на территории страны.

Россиян задержали 29 июля. Белорусские власти связали их с делом против несостоявшегося кандидата в президенты блогера Сергея Тихановского . Задержанных обвинили в подготовке теракта и организации массовых беспорядков перед президентскими выборами.

Офис генерального прокурора Украины направлял властям Белоруссии запрос об экстрадиции 28 задержанных. По версии украинской стороны, они принимали участие в боевых действиях на стороне самопровозглашенных республик Донбасса.