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Раскрыты личности шефов ЧВК Вагнера 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Раскрыты личности шефов ЧВК Вагнера
Фото: The Insider
Основными руководителями частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, являются полковник Дмитрий Уткин и генеральный директор компании военной безопасности «Конвой» Константин Пикалов. Личности шефов организации раскрываются в совместном расследовании Bellingcat, The Insider и Der Spiegel.
Журналисты пишут, что ЧВК Вагнера получила свое название от псевдонима Дмитрий Уткина «герр Вагнер». Уткин родился 11 июня 1970 года, был кадровым офицером и застал обе чеченские войны. В начала 2000-х его перевели в город Печора недалеко от границы с Эстонией, там он прослужил десять лет командиром 2-й бригады спецназа ГРУ.
В 2010-х годах Уткин стал работать в ЧВК «Славянский корпус», участвовавшей в боевых действиях в Сирии. Затем, в 2014-м, была создана ЧВК Вагнера, которая, по информации изданий, тренировалась на базе ГРУ возле Краснодара.
Указывается, что в 2018-2019 годах российские политтехнологи стали проявлять большую активность в Африке: они предлагали дружественным Москве кандидатам поддержку на выборах, в том числе финансовую, и личную защиту. К тому моменту Уткин стал слишком медийным, и ЧВК понадобилось новое лицо для выполнения операций. Им стал другой полковник — Константин Пикалов с позывным Мазай.
Пикалов родился 23 июля 1968 года, служил недалеко от Санкт-Петербурга. В 2016-м хотел участвовать в выборах от «Справедливой России», но ему отказали в регистрации. Пикалов также числится в черном списке Центробанка как подозреваемый в отмывании денег.

«Сотрудники африканского проекта Пригожина, с которыми нам удалось поговорить, утверждают, что Пикалов воевал и в Донбассе, и в Сирии, и хотя это звучит правдоподобно, независимо подтвердить это сложно», — говорится в материале.

Несмотря на участие в конфликтах и присутствие в черном списке Центробанка, Пикалов трижды сумел получить туристическую визу в финском консульстве и посетить Финляндию, Эстонию, а также Казахстан.
ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Считается, что его наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки. По некоторым сведениям, они также принимали участие в боевых действиях в Донбассе, Сирии и направлялись в Судан для поддержки президента Омара аль-Башира.
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Комментарии 8
В мире , Дмитрий Уткин , Евгений Пригожин , Омар аль-Башир , ГРУ , Справедливая Россия , Центральный банк России , Spiegel , Bellingcat , Печора , Сирия , Эстония
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