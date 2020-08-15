Лукашенко открестился от дома в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил оппозиционерам забрать его московский дом. Такое заявление он сделал на совещании в Минске в субботу, негодуя по поводу интернет-слухов о его зарубежной недвижимости. Белорусского лидера цитирует БЕЛТА.

Фото: Reuters Reuters

«Иногда работают профессионально: постановочные кадры, фейки. У меня, оказывается, уже нашли в Москве какой-то дом. Я сейчас публично хочу сказать: нашли - заберите его», - заявил Лукашенко.

Он отметил, что даже в Белоруссии у него нет личной собственности, кроме официальной резиденции, где он постоянно проживает.

По мнению Лукашенко, фейки распространяются, чтобы дестабилизировать обстановку и создать у народа «подленькое настроение».

Этим летом в Сети появлялась информация о болезни Лукашенко, который якобы «еле ходит», о том, что он бежал из страны или вот-вот обратится с неким срочным заявлением к народу.