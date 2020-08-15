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Белоруссия в огне. Главное

Лукашенко открестился от дома в Москве

Майк Габриелян
иещё 10
6 минут назад
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил оппозиционерам забрать его московский дом. Такое заявление он сделал на совещании в Минске в субботу, негодуя по поводу интернет-слухов о его зарубежной недвижимости. Белорусского лидера цитирует БЕЛТА.
Лукашенко открестился от дома в Москве
Фото: ReutersReuters
«Иногда работают профессионально: постановочные кадры, фейки. У меня, оказывается, уже нашли в Москве какой-то дом. Я сейчас публично хочу сказать: нашли - заберите его», - заявил Лукашенко.
Он отметил, что даже в Белоруссии у него нет личной собственности, кроме официальной резиденции, где он постоянно проживает.
По мнению Лукашенко, фейки распространяются, чтобы дестабилизировать обстановку и создать у народа «подленькое настроение».
Этим летом в Сети появлялась информация о болезни Лукашенко, который якобы «еле ходит», о том, что он бежал из страны или вот-вот обратится с неким срочным заявлением к народу.
Как ранее сообщал «Рамблер», в Совфеде составили рейтинг фейковых новостей о России в 2020 году.
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В мире,Политика,СНГ,Белоруссия в огне,Александр Лукашенко,Совет Федерации,Москва,Минск,Беларусь,
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