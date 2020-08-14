В деле MH17 появились русские казаки

Издание Inside Story обвинило «небольшую, но активную» группу русских казаков в Австралии в причастности к катастрофе «Боинга» MH-17 в небе над Донбассом в 2014 году.

Издание сообщает, что впервые австралийские потомки казаков заявили о своем присутствии в 2014 году.

«Одетые в местную казачью форму, новоиспеченные казаки из Австралии начали устраивать демонстрации в Сиднее и Мельбурне в поддержку так называемых демократических республик Донецка и Луганска», — говорится в статье.

По словам авторов, основным источником финансирования австралийской казачей общины выступает учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев

Издание утверждает, что Малофеев имеет непосредственное отношение к катастрофе «Боинга» MH-17 в небе над Донбассом в 2014 году. Ссылаясь на сайт расследований Bellingcat, Insight Story пишет, что «Кремль использовал Малофеева в качестве инициатора и доверенного лица, финансирующего активные меры — в том числе военные операции — на Украине, обеспечивая России отрицание ответственности в случае неудачи операции».

«Таким образом, Малофеев и его соратники разделяют ответственность за гибель тридцати восьми австралийцев и 260 других пассажиров и членов экипажа рейса MH17 в июле 2014 года», — резюмируют авторы.

По версии следствия, для удара по Boeing был использован зенитно-ракетный комплекс «Бук», стоявший на вооружении в 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Российские военнослужащие утверждают, что выстрел был сделан с территории подконтрольной украинской армии.