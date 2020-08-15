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Белоруссия в огне. Главное

Польша решила финансировать независимые белорусские СМИ 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 22 минуты назад
Польша профинансирует независимые белорусские СМИ
Фото: РИА Новости
Польша создаст постоянную финансовую поддержку независимым белорусским СМИ, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий выступая в Сейме и представляя программу поддержки гражданского общества Белоруссии.

«Белоруссии нужен плюрализм СМИ. Мы создадим постоянные механизмы финансирования для независимых СМИ», — передает ТАСС слова Моравецкого.

Моравецкий также напомнил, что Польша уже много лет финансирует «Белсат», потратив около 40 млн злотых (более 10 млн долларов). По его словам, «в момент, когда в Белоруссии в любой момент может быть отключен интернет, журналистских каналов должно быть как можно больше».
Ранее Москва выразила надежду, что власти Белоруссии отнесутся к работе журналистов по выполнению своих редакционных заданий с уважением.
Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко с 80,08% голосов.
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Комментарии 1
В мире , Европа , СНГ , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , ИТАР-ТАСС , Польша
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