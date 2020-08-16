Умер младший брат Трампа

— С тяжелым сердцем хочу поделиться тем, что мой брат Роберт мирно скончался сегодня вечером. Он был не только моим братом, он был моим лучшим другом. Мы будем очень по нему скучать, но встретимся с ним снова. Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром, — сказано в письменном заявлении Дональда Трампа, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Роберта Трампа доставили в больницу в Нью-Йорке в тяжелом состоянии. Президент посетил его в пятницу, 14 августа.

СПРАВКА «ВМ»

Роберт Трамп — младший из пяти братьев и сестер, которые родились через два года после Дональда. Роберт провел большую часть своей карьеры в семейной фирме. Стал в ней топ-менеджером. В отличие от своего известного брата, он признавался, что не любит публичность и предпочитает спокойную жизнь.