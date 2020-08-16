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Дональд Трамп сообщил о смерти своего младшего брата 

Вечерняя Москва и ещё 36 15 минут назад
Умер младший брат Трампа
Фото: whitehouse.gov
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о смерти своего младшего брата Роберта. Мужчина скончался на 73-м году жизни.
— С тяжелым сердцем хочу поделиться тем, что мой брат Роберт мирно скончался сегодня вечером. Он был не только моим братом, он был моим лучшим другом. Мы будем очень по нему скучать, но встретимся с ним снова. Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром, — сказано в письменном заявлении Дональда Трампа, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Роберта Трампа доставили в больницу в Нью-Йорке в тяжелом состоянии. Президент посетил его в пятницу, 14 августа.
СПРАВКА «ВМ»
Роберт Трамп — младший из пяти братьев и сестер, которые родились через два года после Дональда. Роберт провел большую часть своей карьеры в семейной фирме. Стал в ней топ-менеджером. В отличие от своего известного брата, он признавался, что не любит публичность и предпочитает спокойную жизнь.
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В мире , США , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС
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