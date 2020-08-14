Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Белоруски бросились обнимать опустивших щиты ОМОНовцев 

Lenta.ru и ещё 1 31 минуту назад
Белоруски бросились обнимать опустивших щиты ОМОНовцев в Минске. Видео опубликовано в Telegram-канале МАЯ КРАIНА БЕЛАРУСЬ.
Когда колонна демонстрантов подошла к Дому правительства, силовики опустили щиты. Из толпы к ним бросились девушки, которые стали обнимать и целовать бойцов, вручая им цветы.
Ранее тысячи протестующих перекрыли главную минскую улицу — проспект Независимости. Люди стоят неподалеку от Дома правительства, чтобы не допустить провокаций. Они скандируют: «Разговор!», «Власть — к ответу», «Трибунал», «Выходи!».
В Белоруссии шестой день продолжаются протесты. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым более 80 процентов голосов набрал действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко. К объявленной в стране забастовке присоединились тысячи работников крупнейших промышленных предприятий. В знак протеста увольняются сотрудники государственных СМИ и чиновники.
Оппозиция потребовала положить конец насилию на протестах, освободить всех политзаключенных и граждан, которые были задержаны на мирных акциях и протестах, и провести честные президентские выборы.
Последние новости
Тихановская анонсировала создание совета по трансферу власти Тихановская анонсировала создание совета по трансферу власти Самолет ВВС Белоруссии снова слетал на военный аэродром в Россию Самолет ВВС Белоруссии снова слетал на военный аэродром в Россию ЦИК Белоруссии огласил итоги президентских выборов ЦИК Белоруссии огласил итоги президентских выборов
Комментарии 3
В мире , Видео , Белоруссия в огне
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На основателя Nexta завели дело
На основателя Nexta завели дело
России предсказали гражданскую войну и нападение Китая
России предсказали гражданскую войну и нападение Китая
Тихановская сделала заявление о трансфере власти
Тихановская сделала заявление о трансфере власти
Стало известно местонахождение Ефремова
Стало известно местонахождение Ефремова
Видео
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
00:56
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
В мире Политика
Белоруски бросились обнимать опустивших щиты ОМОНовцев
00:20
Белоруски бросились обнимать опустивших щиты ОМОНовцев
В мире
Белорусские дети начали играть в «людей и ОМОН»
00:21
Белорусские дети начали играть в «людей и ОМОН»
В мире
Эвакуация ТЦ «Мега Белая Дача» попала на видео
00:45
Эвакуация ТЦ «Мега Белая Дача» попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
00:39
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
В мире
Опубликовано видео первой песни сына Децла
00:36
Опубликовано видео первой песни сына Децла
Шоу-бизнес
Вышвыривание буйного мужчины из самолета попало на видео
00:30
Вышвыривание буйного мужчины из самолета попало на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео маневров ОТРК «Искандер М»
01:05
Опубликовано видео маневров ОТРК «Искандер М»
Армия
Появилось видео пожара на ТЭЦ в Ачинске
00:51
Появилось видео пожара на ТЭЦ в Ачинске
Происшествия
Двухлетний гений-скейтбордист попал на видео
01:35
Двухлетний гений-скейтбордист попал на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение