В ЕС заявили о нежелании отталкивать от себя Белоруссию 

«Мы чрезвычайно обеспокоены развитием событий. Европа — ЕС, в особенности Австрия, — была среди тех, кто налаживал с ними контакт. Мы не хотим отталкивать их назад в российское полушарие», — цитирует Шалленберга ТАСС.