В Минске закрыли выход из метро к площади Независимости 

Выход из метро к площади Независимости в Минске , где собираются протестующие, закрыт в целях безопасности, сообщает метрополитен.

"В целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрыт вестибюль станции метро "Площадь Ленина" (со стороны Площади Независимости). Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства", — говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале минской подземки.

Протестная акция проходит у Дома правительства на площади Независимости в Минске. Колонна протестующих подошла к Дому правительства около 17.20 мск, изначально она шла от Минского тракторного завода (МТЗ) и состояла в основном из работников этого предприятия, однако по дороге к колонне присоединились и другие сторонники перемен в Белоруссии. Правоохранители не предпринимают никаких действий, наблюдают за происходящим.