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Белоруссия в огне. Главное

Жители Минска привели на акцию протеста маленьких детей 

News.ru и ещё 2 48 минут назад
Жители Минска привели на акцию протеста маленьких детей
Фото: ТАСС
Десятки родителей привели своих детей на акцию памяти погибшего на протестах в Минске Александра Тарайковского, которая проходит на площади Пушкина. Предыдущие мероприятия на этом месте жёстко подавлялись силовиками.
В колясках спокойно спят груднички, а 3–5-летние дети играют с оставленными другими активистами воздушными шарами и рисуют мелками, передаёт корреспондент РИА Новости. При этом слышен гул от машин, водители которых сигналят в знак поддержки протестующих. Также к станции метро «Пушкинская» собираются женщины на последних месяцах беременности.
Некоторые взрослые одёргивают весёлых детей, когда замечают повышенное внимание журналистов. Другие, напротив, позируют на камеру. На тротуаре и прилегающей территории достаточно шумно и тесно. При этом акция проходит мирно.

Мы не боимся и не должны, мы пришли мирно выразить свою гражданскую позицию, — рассказал раздражённый вопросом сотрудника СМИ отец девочки Лены, которая спит в коляске.

Маленький мальчик на асфальте пишет фразу «мы ждём перемен». Его папа уверен, что нет ничего плохого в том, чтобы показать ребёнку, как можно мирно выражать свою позицию.

Посмотрите на солидарность людей, сколько человек вышло на площадь. Мы не хотим насилия, наоборот. Чего бояться? — подчеркнул он.

Стоящая на площади мама показывает подруге, как она убаюкала младенца.

Скажи: мы ждём перемен, — сказала она дочери, укутывая её в пелёнку.

Александр Тарайковский погиб 10 августа во время акции протеста на площади Пушкина в Минске. По версии МВД Белоруссии, у мужчины взорвалось в руке взрывное устройство. Однако супруга погибшего в это не верит. Её сомнения поддерживают и журналисты, которые покадрово проанализировали появившуюся в Интернете видеозапись инцидента. Поскольку дело происходило в тёмное время суток, на ней хорошо видны выстрелы со стороны силовиков. После одного из них Тарайковский упал на землю.
В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.
По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,1%. Люди уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.
Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями.
Как писал NEWS.ru, во время акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
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В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , РИА Новости , Минск
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