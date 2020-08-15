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Трамп призвал перенести первый раунд теледебатов на более ранний срок 

Российская Газета и ещё 5 1 час назад
Трамп призвал перенести теледебаты
Фото: EPA
Теледебаты кандидатов в президенты США должны начаться прежде, чем граждане получат возможность досрочно проголосовать по почте. Такое мнение высказал президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, подчеркнув, что очень хочет поучаствовать в дебатах.
Первый раунд теледебатов, в которых, как ожидается Трамп встретится с бывшим вице-президентом Джозефом Байденом, намечены на 29 сентября. Однако власти большинства американских штатов начнут высылать бюллетени для удаленного голосования раньше этой даты. Так, например, в Северной Каролине гражданам доставят бюллетени уже в начале сентября, пишет ТАСС.

"Люди будут голосовать, не посмотрев дебаты", — посетовал американский лидер.

Он убежден, что нужно провести хотя бы один раунд до того, как американцы получат бюллетени.
Ранее хозяин Белого дома не раз критиковал идею голосования по почте из-за непрозрачности и долгой обработки бюллетеней. Трамп считает также, что из-за возможных нарушений при таком способе голосования выборы в ноябре могут стать самыми нечестными в истории. Однако представители Демократической партии США убеждены, что в условиях пандемии коронавируса голосование по почте — это единственная возможность принять участие в выборах без риска для здоровья.
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Комментарии
В мире , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Fox News , ИТАР-ТАСС
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