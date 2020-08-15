Трамп призвал перенести теледебаты

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Теледебаты кандидатов в президенты США должны начаться прежде, чем граждане получат возможность досрочно проголосовать по почте. Такое мнение высказал президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, подчеркнув, что очень хочет поучаствовать в дебатах.

Первый раунд теледебатов, в которых, как ожидается Трамп встретится с бывшим вице-президентом Джозефом Байденом , намечены на 29 сентября. Однако власти большинства американских штатов начнут высылать бюллетени для удаленного голосования раньше этой даты. Так, например, в Северной Каролине гражданам доставят бюллетени уже в начале сентября, пишет ТАСС.

"Люди будут голосовать, не посмотрев дебаты", — посетовал американский лидер.

Он убежден, что нужно провести хотя бы один раунд до того, как американцы получат бюллетени.