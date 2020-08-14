Белорусский спецназ мог застрелить протестующего в Минске 10 августа, сообщает расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) в Facebook.

В причастности к убийству заподозрили бойцов спецназа КГБ «Альфа» или спецназа МВД «Алмаз». Участник акции погиб на перекрестке улицы Притыцкого и проспекта Пушкина. По версии МВД, в руках у него взорвалось самодельное устройство, которое протестующий хотел бросить в силовиков.

Однако в социальных сетях появилось видео предполагаемого момента гибели, на котором нет взрывного устройства, но зафиксирована вспышка от выстрела со стороны силовиков, после которой протестующий упал. Жена погибшего опознала его на записи. CIT подтвердил, что видео было снято на перекрестке Притыцкого и Пушкина. При покадровом просмотре видно, как один из силовиков поднимает оружие, затем случается вспышка, после чего протестующий шатается и падает на левый бок.

В ту ночь на перекрестке находилась группа бойцов в зеленой форме. Они попали на кадры многих корреспондентов. На некоторых фотографиях хорошо видно их оружие: дробовики Benelli M4 и гранатометы ГМ-94. В СМИ высказывались разные предположения, к какой структуре принадлежат силовики. Судя по форме, это могли быть бойцы «Альфы», «Алмаза» или обоих подразделений.

Ранее стало известно, что погибшим оказался 34-летний Александр Тарайковский, индивидуальный предприниматель, который продавал автошторки. В свое время он отсидел семь лет за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Вдова говорит, что он вступился за свою мать, которую избил сосед по комнате. У погибшего осталась трехлетняя дочь.

В Белоруссии шестой день идут протесты из-за президентских выборов 9 августа, на которых, согласно официальным результатам, Александр Лукашенко набрал более 80 процентов. Акции жестко разгонялись с помощью спецсредств.