Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Белорусский спецназ заподозрили в убийстве протестующего в Минске 

Lenta.ru 33 минуты назад
Белорусский спецназ мог застрелить протестующего в Минске 10 августа, сообщает расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) в Facebook.
В причастности к убийству заподозрили бойцов спецназа КГБ «Альфа» или спецназа МВД «Алмаз». Участник акции погиб на перекрестке улицы Притыцкого и проспекта Пушкина. По версии МВД, в руках у него взорвалось самодельное устройство, которое протестующий хотел бросить в силовиков.
Однако в социальных сетях появилось видео предполагаемого момента гибели, на котором нет взрывного устройства, но зафиксирована вспышка от выстрела со стороны силовиков, после которой протестующий упал. Жена погибшего опознала его на записи. CIT подтвердил, что видео было снято на перекрестке Притыцкого и Пушкина. При покадровом просмотре видно, как один из силовиков поднимает оружие, затем случается вспышка, после чего протестующий шатается и падает на левый бок.
В ту ночь на перекрестке находилась группа бойцов в зеленой форме. Они попали на кадры многих корреспондентов. На некоторых фотографиях хорошо видно их оружие: дробовики Benelli M4 и гранатометы ГМ-94. В СМИ высказывались разные предположения, к какой структуре принадлежат силовики. Судя по форме, это могли быть бойцы «Альфы», «Алмаза» или обоих подразделений.
Ранее стало известно, что погибшим оказался 34-летний Александр Тарайковский, индивидуальный предприниматель, который продавал автошторки. В свое время он отсидел семь лет за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Вдова говорит, что он вступился за свою мать, которую избил сосед по комнате. У погибшего осталась трехлетняя дочь.
В Белоруссии шестой день идут протесты из-за президентских выборов 9 августа, на которых, согласно официальным результатам, Александр Лукашенко набрал более 80 процентов. Акции жестко разгонялись с помощью спецсредств.
Последние новости
Предполагаемую дачу Лукашенко в России передумали продавать Предполагаемую дачу Лукашенко в России передумали продавать Лукашенко опроверг слухи о своем побеге из Белоруссии Лукашенко опроверг слухи о своем побеге из Белоруссии ФСБ и СВР проверят депутатов Госдумы на иностранное гражданство ФСБ и СВР проверят депутатов Госдумы на иностранное гражданство
Комментарии 5
В мире , Видео , СНГ , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , МВД , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В скандале РФ с Белоруссией появилась третья страна
В скандале РФ с Белоруссией появилась третья страна
Продажи iPhone оказались под угрозой
Продажи iPhone оказались под угрозой
Названа другая версия гибели протестующего в Минске
Названа другая версия гибели протестующего в Минске
Асад поздравил Лукашенко с победой на выборах
Асад поздравил Лукашенко с победой на выборах
Видео
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
00:56
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
В мире Политика
Эвакуация ТЦ «Мега Белая Дача» попала на видео
00:45
Эвакуация ТЦ «Мега Белая Дача» попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
00:39
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
В мире
Опубликовано видео первой песни сына Децла
00:36
Опубликовано видео первой песни сына Децла
Шоу-бизнес
Вышвыривание буйного мужчины из самолета попало на видео
00:30
Вышвыривание буйного мужчины из самолета попало на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео маневров ОТРК «Искандер М»
01:05
Опубликовано видео маневров ОТРК «Искандер М»
Армия
Появилось видео пожара на ТЭЦ в Ачинске
00:51
Появилось видео пожара на ТЭЦ в Ачинске
Происшествия
Двухлетний гений-скейтбордист попал на видео
01:35
Двухлетний гений-скейтбордист попал на видео
В мире
Появилось видео забастовок предприятий в Беларуси
04:01
Появилось видео забастовок предприятий в Беларуси
В мире
Белорусский военный выкинул форму и попал на видео
00:18
Белорусский военный выкинул форму и попал на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение