«Какие забастовки?»: вранье белорусской власти 

Министр культуры Белоруссии Юрий Бондарь в общении с журналистами опроверг информацию о том, что на заводах страны рабочие объявили забастовку в знак поддержки протестующих против переизбрания Александра Лукашенко на пост президента, сообщает Telegram-канал Mash.

На опубликованном видео Бондарь находится в окружении людей. Ролик сразу начинается с реплики министра о том, что не стоит, по его мнению, всецело доверять информации из Telegram.

«А кто вам сказал, что у нас проходят забастовки? То, что вам пишут некоторые телеграм-каналы — не является фактом», — произнес глава культурного ведомства, вызвав своим заявлением всеобщий смех.

Далее в видео показана нарезка видео с разных белорусских предприятий. В частности, судя по ролику, активно протестуют сотрудники Белкоммунмаша, производящего троллейбусы, трамваи и электробусы, ОАО «Гродно Азот», где рабочие скандируют «Уходи!». К протестам также присоединились работники нефтеперерабатывающего завода ОАО Нафтан.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Telegram-канал NEXTA Live сообщил, что Минский тракторный завод полностью остановил производство в связи с тем, что основная масса сотрудников объявила забастовку. 14 августа стало известно, что стачки продолжаются на Минском моторном заводе, предприятии по переработке молока ОАО «Беллакт», авиазаводе в Барановичах, в Парке высоких технологий Беларусь, Минском механическом заводе имени Вавилова, на «Беларуськалии», гродненской «Белшине», ОАО «Галантэе» и других.