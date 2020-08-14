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Белоруссия в огне. Главное

«Закрой рот, у*****, а то будешь рыгать кровью» 

Артём Кульша 47 минут назад
Сотрудники ОМОН Белоруссии пригрозили задержанной протестующей, что она будет рыгать кровью в ответ на просьбу вызвать скорую помощь. Об этом она сама рассказала RT.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты.
Сегодня одна из протестующих, которая была задержана сотрудниками правоохранительных органов и помещена в Центр изоляции правонарушителей главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета в 1-м переулке Окрестина, была освобождена оттуда и рассказала RT об обстоятельствах задержания.

«Меня сначала схватил один омон. Я начала сопротивляться. Он позвал еще пятерых. Меня начали таскать. Я сказала: "Как ты будешь смотреть в глаза своей матери?". Они сказали: "Закрой свой рот, ***", и ударили по голове. Омоны сказали, что я проститутка и закинули меня в автоваз (вероятно, автозак. — Прим. ред.). Потом нам стало плохо. Нам сказали: "Нам все равно, обоссытесь, обрыгайтесь". Потом я попросила вызвать скорую. Сказали: "Закрой свой рот, а то ты будешь рыгать кровью". Ну и все, мы 17 часов провели на улице, на бетонном полу спали», — сообщила она.

Комментарии
В мире , Видео , Александр Лукашенко , МВД
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