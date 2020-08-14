«Закрой рот, у*****, а то будешь рыгать кровью» 

«Меня сначала схватил один омон. Я начала сопротивляться. Он позвал еще пятерых. Меня начали таскать. Я сказала: "Как ты будешь смотреть в глаза своей матери?". Они сказали: "Закрой свой рот, ***", и ударили по голове. Омоны сказали, что я проститутка и закинули меня в автоваз (вероятно, автозак. — Прим. ред.). Потом нам стало плохо. Нам сказали: "Нам все равно, обоссытесь, обрыгайтесь". Потом я попросила вызвать скорую. Сказали: "Закрой свой рот, а то ты будешь рыгать кровью". Ну и все, мы 17 часов провели на улице, на бетонном полу спали», — сообщила она.