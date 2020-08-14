В Швеции раскрыли характер санкций против Белоруссии

"Я довольна результатом по Беларуси. Сейчас начинается работа над предложением конкретных адресных санкций против тех, кто несет ответственность как за фальсификацию, так и за саму процедуру выборов, а также за имевшее место насилие. Все также согласились с тем, что эти санкции не должны затрагивать белорусский народ", — отметила она.