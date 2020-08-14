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Белоруссия в огне. Главное

Глава МИД Швеции заявила, что санкции ЕС не затронут народ Белоруссии 

ТАСС и ещё 2 2 часа назад
В Швеции раскрыли характер санкций против Белоруссии
Фото: РИА Новости
Санкции ЕС в отношении Белоруссии не будут направлены против народа этой страны. Об этом заявила в пятницу министр иностранных дел Швеции Анн Линде в интервью телеканалу SVT.

"Я довольна результатом по Беларуси. Сейчас начинается работа над предложением конкретных адресных санкций против тех, кто несет ответственность как за фальсификацию, так и за саму процедуру выборов, а также за имевшее место насилие. Все также согласились с тем, что эти санкции не должны затрагивать белорусский народ", — отметила она.

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В мире , Белоруссия в огне , МИД , ЕС , Швеция
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