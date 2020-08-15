У здания Белтелерадио в Минске собрались протестующие 

У здания государственной Белтелерадиокомпании компании в Минске проходит акция протеста. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на корреспондента.

По данным агентства, протестующие скандируют: "Хватит врать", "Скажите людям правду" и "Покажи Окрестина".

На видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале агенства можно услышать, что протестующие призывают Эйсмонт и Кочанову выйти к ним.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.