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Белоруссия в огне. Главное

У здания Белтелерадио в Минске собрались протестующие 

Газета.Ru и ещё 42 1 час назад
У здания Белтелерадио в Минске собрались протестующие
Фото: Газета.Ru
У здания государственной Белтелерадиокомпании компании в Минске проходит акция протеста. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на корреспондента.
По данным агентства, протестующие скандируют: "Хватит врать", "Скажите людям правду" и "Покажи Окрестина".
Отмечается, что ранее в здание вошли пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт и спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова. По словам сотрудников компании, они прибыли для проведения срочно совещания с коллективом.
На видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале агенства можно услышать, что протестующие призывают Эйсмонт и Кочанову выйти к ним.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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Комментарии
В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Наталья Эйсмонт , Наталья Кочанова , Минск
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