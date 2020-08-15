Трамп высказался о российской вакцине

"Мы не много знаем об этом. Они убрали некоторые исследования. Мы считаем, что это очень важно пройти через процесс", — заявил глава государства на пресс-конференции.

Он добавил, что США в свою очередь "очень продвинулись" в разработке вакцины.

Препарат назвали "Спутник V".

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд получил заявки на приобретение миллиарда доз более чем из 20 государств.

При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.