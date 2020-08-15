Трамп впервые высказался о вакцине РФ от COVID-19

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал создание российской вакцины от нового типа коронавируса.
«Мы не слишком много об этом знаем. Мы надеемся, что она работает. Мы действительно надеемся… Они пропустили некоторые испытания, и мы считаем, что важно соблюдать весь процесс. У нас есть множество вакцин, которые, как мы думаем, будут работать, но мы хотим пройти через систему испытаний», — заявил Трамп на брифинге в Белом доме.
Также лидер США сказал, что в скором времени его страна тоже «кое о чем» объявит.
«Речь пойдет также и о лекарствах, которые, как я думаю, тоже очень, очень важны», — уточнил политик.