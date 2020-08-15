Трамп впервые высказался о вакцине РФ от COVID-19

«Мы не слишком много об этом знаем. Мы надеемся, что она работает. Мы действительно надеемся… Они пропустили некоторые испытания, и мы считаем, что важно соблюдать весь процесс. У нас есть множество вакцин, которые, как мы думаем, будут работать, но мы хотим пройти через систему испытаний», — заявил Трамп на брифинге в Белом доме.