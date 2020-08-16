День независимости: в Раде назвали дату госпереворота

Пятый президент Украины Пётр Порошенко задумал осуществить государственный переворот в День независимости 24 августа. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.
Порошенко финансирует националистические группы, готовя их к маршу на День независимости, который должен перерасти в противостояние с властью и закончиться государственным переворотом, — подчеркнул нардеп в эфире телеканала NewsOne.
Кива раскрыл некоторые детали плана Порошенко. Так, экс-президент якобы хочет захватить «несколько административных зданий, возможно, даже Офис президента». Его целью является возможность потребовать проведения досрочных выборов и президента, и парламента, считает Кива.
Порошенко всего лишь хочет остаться безнаказанным, захватить власть и продолжить преступный путь по отношению к Украине. Ведь он понимает, что единственная возможность уйти от наказания и сохранить награбленные средства и активы — это устроить переворот, — отметил оппозиционер.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Национальное агентство по предупреждению коррупции Украины (НАПК) проверяет декларации 13 человек, среди которых действующий и бывший президенты Украины Владимир Зеленский и Пётр Порошенко. Также будут проверены декларации министров здравоохранения, культуры и информационной политики, главы Харьковской областной государственной администрации и других чиновников.