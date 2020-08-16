День независимости: в Раде назвали дату госпереворота

Порошенко финансирует националистические группы, готовя их к маршу на День независимости, который должен перерасти в противостояние с властью и закончиться государственным переворотом, — подчеркнул нардеп в эфире телеканала NewsOne.

Кива раскрыл некоторые детали плана Порошенко. Так, экс-президент якобы хочет захватить «несколько административных зданий, возможно, даже Офис президента». Его целью является возможность потребовать проведения досрочных выборов и президента, и парламента, считает Кива.

Порошенко всего лишь хочет остаться безнаказанным, захватить власть и продолжить преступный путь по отношению к Украине. Ведь он понимает, что единственная возможность уйти от наказания и сохранить награбленные средства и активы — это устроить переворот, — отметил оппозиционер.