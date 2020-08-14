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Белоруссия в огне. Главное

Микроинсульты: страшные подробности о состоянии Лукашенко 

Павел Тиунов 17 минут назад
Раскрыты шокирующие подробности о состоянии Лукашенко
Фото: Reuters
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пережил за последнее время несколько микроинсультов, заявил на своей странице в Facebook политолог Валерий Соловей. По его словам, медикам пришлось буквально спасать главу государства.
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Пост появился в соцсети 14 августа. Соловей отметил, что на помощь президенту после двух микроинсультов пришли «врачи-вредители».

«Из последствий — нарушение мимики лица, способность ходить и говорить не пострадала», — написал политолог (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Он также подчеркнул, что состояние Лукашенко позволило записать обращение к народу Белоруссии, которое планируется выпустить в эфир в ближайшее время.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Соловей отмечал, что за последний месяц Лукашенко пережил два полноценных инсульта. Он также подчеркивал, что здоровьем президента занимались китайские врачи. Эта информация была подтверждена еще несколькими источниками.
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В мире , Белоруссия в огне , Валерий Соловей , Александр Лукашенко
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