Меркель осудила ситуацию в Белоруссии

Канцлер Германии Ангела Меркель осудила насилие в отношении демонстрантов в Белоруссии. Как говорится в заявлении кабинета министров ФРГ, она призвала власти республики освободить задержанных во время акций протеста. Отмечается, что Евросоюз должен обсудить введение санкций против ответственных за нарушения прав человека в Белоруссии, передает РИА Новости.
Тем временем, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter также призвала ЕС ввести санкции в отношении тех, кто «нарушает демократические ценности» в Белоруссии. Чуть ранее глава министерства иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что санкции ЕС против республики не должны затронуть простых граждан. В пятницу главы МИД ЕС проведут экстренное заседание в режиме видеоконференции, на котором в числе прочих вопросов будет обсуждаться ситуация в Белоруссии и возможные меры в отношении лиц, причастных к насилию против участников мирных акций протеста.