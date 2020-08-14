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Белоруссия в огне. Главное

Ангела Меркель осудила ситуацию в Белоруссии 

BFM.RU 58 минут назад
Меркель осудила ситуацию в Белоруссии
Фото: Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель осудила насилие в отношении демонстрантов в Белоруссии. Как говорится в заявлении кабинета министров ФРГ, она призвала власти республики освободить задержанных во время акций протеста. Отмечается, что Евросоюз должен обсудить введение санкций против ответственных за нарушения прав человека в Белоруссии, передает РИА Новости.
Тем временем, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter также призвала ЕС ввести санкции в отношении тех, кто «нарушает демократические ценности» в Белоруссии. Чуть ранее глава министерства иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что санкции ЕС против республики не должны затронуть простых граждан. В пятницу главы МИД ЕС проведут экстренное заседание в режиме видеоконференции, на котором в числе прочих вопросов будет обсуждаться ситуация в Белоруссии и возможные меры в отношении лиц, причастных к насилию против участников мирных акций протеста.
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Комментарии
В мире , Белоруссия в огне , Жан Ассельборн , Ангела Меркель , МИД , ЕС , Еврокомиссия , РИА Новости , Германия
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