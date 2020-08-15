Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Советник Трампа признал поражение США в Совбезе ООН 

РИА Новости и ещё 36 21 минуту назад
США потерпели громкое поражение в Совбезе ООН
Фото: Reuters
Соединенные Штаты потерпели неудачу в попытке добиться продления в Совете безопасности ООН оружейного эмбарго против Ирана, об этом заявил в интервью Fox News советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
В пятницу Совбез ООН не поддержал американскую резолюцию о продлении оружейного эмбарго против Ирана, за что активно выступает Вашингтон. Согласно договоренностям, в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), разрешительный порядок поставок военной техники Ирану носит временный характер и истекает 18 октября. За документ проголосовали лишь сами США и Доминикана. Россия и Китай были против, остальные члены СБ воздержались.

"Мы потерпели сегодня поражение, но это еще не конец", — сказал О'Брайен.

Советник Дональда Трампа также признался, что отказ Франции, Германии и Великобритании поддержать Соединенные Штаты в Совбезе ООН "разочаровывает, но не удивляет".
Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что попытка США продлить иранское оружейное эмбарго "с треском провалилась". Дипломат выразил мнение, что США заранее предполагали исход голосования, "но все-таки пошли напролом".
В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия проголосовала в Совбезе ООН против предложенного США проекта резолюции о продлении оружейного эмбарго против Ирана, так как последовательно выступает против попыток навязывания подобных ограничений Тегерану.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза.
Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Видео дня. На что звезды готовы пойти ради лишнего лайка в сети
Последние новости
Эксперт рассказал о влиянии резус-фактора на вакцинацию от COVID-19 Эксперт рассказал о влиянии резус-фактора на вакцинацию от COVID-19 Тихановская выступила с новым обращением Тихановская выступила с новым обращением В Бресте милиция открывала по протестующим огонь на поражение В Бресте милиция открывала по протестующим огонь на поражение
Комментарии 4
В мире , Конфликты , США , Михаил Ульянов , Василий Небензя , Дональд Трамп , Роберт О'брайен , ЕС , Совбез ООН , ООН , Fox News , Иран
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
«Любовница» Лукашенко обратилась к белорусам
«Любовница» Лукашенко обратилась к белорусам
Глава МВД Белоруссии сделал заявление
Глава МВД Белоруссии сделал заявление
«Синявка заснувшая на берегу»: Седокова показала грудь
«Синявка заснувшая на берегу»: Седокова показала грудь
Видео
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
00:56
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
В мире Политика
Улицу в Москве залило кипятком
00:17
Улицу в Москве залило кипятком
Происшествия Новости Москвы
Белорусский милиционер раздал протестующим цветы
00:18
Белорусский милиционер раздал протестующим цветы
В мире
Белоруски бросились обнимать опустивших щиты ОМОНовцев
00:20
Белоруски бросились обнимать опустивших щиты ОМОНовцев
В мире
Турция испытала Akinci с украинскими двигателями
01:47
Турция испытала Akinci с украинскими двигателями
Армия В мире
США «показали» уничтожение ракеты лазером
00:42
США «показали» уничтожение ракеты лазером
Армия В мире
Белорусские дети начали играть в «людей и ОМОН»
00:21
Белорусские дети начали играть в «людей и ОМОН»
В мире
Эвакуация ТЦ «Мега Белая Дача» попала на видео
00:45
Эвакуация ТЦ «Мега Белая Дача» попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
00:39
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
В мире
Опубликовано видео первой песни сына Децла
00:36
Опубликовано видео первой песни сына Децла
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение