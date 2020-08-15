США потерпели громкое поражение в Совбезе ООН

Россия и В пятницу Совбез ООН не поддержал американскую резолюцию о продлении оружейного эмбарго против Ирана, за что активно выступает Вашингтон. Согласно договоренностям, в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), разрешительный порядок поставок военной техники Ирану носит временный характер и истекает 18 октября. За документ проголосовали лишь сами США и Доминикана Китай были против, остальные члены СБ воздержались.

"Мы потерпели сегодня поражение, но это еще не конец", — сказал О'Брайен.

Советник Дональда Трампа также признался, что отказ Франции, Германии и Великобритании поддержать Соединенные Штаты в Совбезе ООН "разочаровывает, но не удивляет".

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что попытка США продлить иранское оружейное эмбарго "с треском провалилась". Дипломат выразил мнение, что США заранее предполагали исход голосования, "но все-таки пошли напролом".

В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия проголосовала в Совбезе ООН против предложенного США проекта резолюции о продлении оружейного эмбарго против Ирана, так как последовательно выступает против попыток навязывания подобных ограничений Тегерану.

Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза

Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.