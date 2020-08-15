Во время встречи с военнослужащими Белоруссии Лукашенко указал, что из забастовок и протестных акций "ничего не получится".

"Страну мы никому не отдадим", — подчеркнул Лукашенко.

Глава Белоруссии отметил, что страна по своему географическому положению расположена в центре Европы, а власти всегда должны быть готовы вовремя ответить на любые вызовы.

Помимо того, Лукашенко обратился к представителям оппозиции страны, призвав их "не играть с огнем" и прекратить угрозы в адресс сотрудников силовых структур и членов их семей. Он добавил, что "они даже не представляют чем это закончится".