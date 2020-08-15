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Белоруссия в огне. Главное

Лукашенко заявил, что власти «удержат ситуацию в стране» 

Слово и Дело и ещё 15 1 час назад
«Страну мы никому не отдадим»
Фото: РИА Новости
Во время встречи с военнослужащими Белоруссии Лукашенко указал, что из забастовок и протестных акций "ничего не получится".

"Страну мы никому не отдадим", — подчеркнул Лукашенко.

Глава Белоруссии отметил, что страна по своему географическому положению расположена в центре Европы, а власти всегда должны быть готовы вовремя ответить на любые вызовы.
Помимо того, Лукашенко обратился к представителям оппозиции страны, призвав их "не играть с огнем" и прекратить угрозы в адресс сотрудников силовых структур и членов их семей. Он добавил, что "они даже не представляют чем это закончится".
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В мире , Политика , СНГ
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