Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Стала известна реакция россиян на угрозу санкций из-за Белоруссии 

Лера Букина 1 час назад
Стала известна реакция россиян на угрозу санкций из-за Белоруссии
Фото: ТАСС
Депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский предложил ввести санкции против России из-за массовых беспорядков в Белоруссии. Кроме того, он считает, что нужно «минимизировать вмешательство» РФ в политику Минска.
Аналитики Рамблера узнали у россиян, что они думают по этому поводу.
Как выяснилось, для 56% опрошенных данная ситуация была ожидаемой.
20% участников были до предела возмущены тем, что Россию пытаются втянуть во внутренние дела иной страны, а другие 20% россиян спокойно отнеслись к данной новости, поскольку санкции им не страшны.
3% проголосовавших были шокированы подобным заявлением со стороны Польши.
И лишь 1% россиян признались в том, что напугались из-за возможных экономических последствий для России.
В данном опросе приняли участие 12352 человека.
Видео дня. На что звезды готовы пойти ради лишнего лайка в сети
В мире , Европарламент , Минск , Польша
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Любовница» Лукашенко обратилась к белорусам
«Любовница» Лукашенко обратилась к белорусам
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
Глава МВД Белоруссии сделал заявление
Глава МВД Белоруссии сделал заявление
Симоньян объяснила жестокость белорусского ОМОНа
Симоньян объяснила жестокость белорусского ОМОНа
Видео
Эвакуация ТЦ «Мега Белая Дача» попала на видео
00:45
Эвакуация ТЦ «Мега Белая Дача» попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
00:39
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
В мире
Опубликовано видео первой песни сына Децла
00:36
Опубликовано видео первой песни сына Децла
Шоу-бизнес
Вышвыривание буйного мужчины из самолета попало на видео
00:30
Вышвыривание буйного мужчины из самолета попало на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео маневров ОТРК «Искандер М»
01:05
Опубликовано видео маневров ОТРК «Искандер М»
Армия
Появилось видео пожара на ТЭЦ в Ачинске
00:51
Появилось видео пожара на ТЭЦ в Ачинске
Происшествия
Двухлетний гений-скейтбордист попал на видео
01:35
Двухлетний гений-скейтбордист попал на видео
В мире
Появилось видео забастовок предприятий в Беларуси
04:01
Появилось видео забастовок предприятий в Беларуси
В мире
Белорусский военный выкинул форму и попал на видео
00:18
Белорусский военный выкинул форму и попал на видео
В мире
Ближайший союзник России отворачивается от Москвы
00:48
Ближайший союзник России отворачивается от Москвы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение