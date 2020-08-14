Стала известна реакция россиян на угрозу санкций из-за Белоруссии 

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Аналитики Рамблера узнали у россиян, что они думают по этому поводу.

Как выяснилось, для 56% опрошенных данная ситуация была ожидаемой.

20% участников были до предела возмущены тем, что Россию пытаются втянуть во внутренние дела иной страны, а другие 20% россиян спокойно отнеслись к данной новости, поскольку санкции им не страшны.

3% проголосовавших были шокированы подобным заявлением со стороны Польши.

И лишь 1% россиян признались в том, что напугались из-за возможных экономических последствий для России.

В данном опросе приняли участие 12352 человека.