Стала известна реакция россиян на угрозу санкций из-за Белоруссии 

Депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский предложил ввести санкции против России из-за массовых беспорядков в Белоруссии. Кроме того, он считает, что нужно «минимизировать вмешательство» РФ в политику Минска.
Аналитики Рамблера узнали у россиян, что они думают по этому поводу.
Как выяснилось, для 56% опрошенных данная ситуация была ожидаемой.
20% участников были до предела возмущены тем, что Россию пытаются втянуть во внутренние дела иной страны, а другие 20% россиян спокойно отнеслись к данной новости, поскольку санкции им не страшны.
3% проголосовавших были шокированы подобным заявлением со стороны Польши.
И лишь 1% россиян признались в том, что напугались из-за возможных экономических последствий для России.
В данном опросе приняли участие 12352 человека.