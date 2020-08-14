Граждане Белоруссии должны защитить свой выбор законными ненасильственными методами. Об этом, как сообщает Tut.by, заявила кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (более 80% голосов избирателей), а Тихановская занимает второе место (более 10% голосов).
«В его победу большинство не верит», — заявила она в видеообращении сегодня.
Кандидатка обвинила действующую власть в превращении мирного выхода граждан на улицу в кровавую бойню, назвала ситуацию критической, призвала соотечественников защищать свободу только законными ненасильственными методами, а власти — прекратить насилие и пойти на диалог.
Она поблагодарила своих сторонников, работников, которые объявили забастовку, сотрудников правоохранительных органов, которые отказались выполнять преступные приказы против своих граждан, и попросила мэров всех городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний.
«Давайте вместе защитим наш выбор. Пожалуйста, не оставайтесь в стороне. Наши голоса должны быть услышаны», — обратилась она к белорусам.