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Обзор зарубежных СМИ: Как поссорились Греция и Турция 

Мария Иванова 1 час назад

Как поссорились Греция и Турция

В последние дни отношения Греция и Турции обострились из-за планов Анкары проводить разведку газа и нефти в Эгейском море. Как отмечает BBC NEWS, конкурирующие интересы стран в Восточном Средиземноморье — лишь верхушка айсберга.
Отношения стран портились на протяжении двух месяцев: конфликты начались из-за отправки мигрантов в Грецию, затем Грецию потрясло решение Турции превратить Святую Софию в мечеть. В начале августа Греция подписала соглашение с Египтом о демаркации морских границ, что привело Турцию в ярость. Документ противоречит меморандуму Турции и Ливии — стороны претендуют на одни и те же воды.

Американцы отказались от помощи России с вакциной от коронавируса

Российские чиновники сообщили телеканалу CNN, что Россия предложила межведомственной американской организации Operation Warp Speed, занимающейся вакцинами от COVID-19, «беспрецедентное сотрудничество». Однако США «в настоящее время не открыты» для достижений российской медицины.
В Белом доме подчеркнули, что вакцины в США проходят «тщательное» тестирование третьей фазы и соответствуют высоким стандартам. Неназванные чиновники заявили CNN, что российская вакцина считается в США настолько недоработанной, что до внедрения даже не вызвала серьезного интереса. По их словам, американцы не будут испытывать этот препарат «даже на обезьянах, не говоря уже о людях».

Племянница Трампа: моего дядю не любили в детстве

Племянница Дональда Трампа Мэри Л. Трамп, психолог по образованию, рассказала в своей книге о токсичном семейном окружении, которое сформировало личность президента США, «ставящую под угрозу американскую демократию». В беседе с El País она рассказала, что у Трампа было непростое детство.
Мэри Л. Трамп заявила, что ее дядя соответствует всем критериям нарциссического расстройства. Она отметила, что ее дед Фред Трамп — «уничтожил» одного своего сына (ее отца, которого убила алкогольная зависимость) и сделал безжалостным второго (Дональда Трампа).

В Испании нашли новый способ борьбы с коронавирусом

Власти двух регионов Испании — Галисии и Канарских островов — запретили местным жителям курить на улице в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает Le Figaro.
Газета отмечает, что такие меры были приняты в Европе впервые за время пандемии. Чиновники заявили, что клубы дыма, в том числе от электронных сигарет, могут переносить частички вируса и заражать окружающих.

Гейтса расстроили слухи о чипировании и 5G

Основатель Microsoft Билл Гейтс в интервью Bloomberg прокомментировал теории заговора, согласно которым он поддерживает разработку вакцин, «чтобы контролировать сознание людей с помощью радиоволн 5G».

«Это странно. Они берут тот факт, что я поддерживаю разработку вакцин, и просто выворачивают его наизнанку. Получается, я не даю деньги на спасение жизней, я зарабатываю деньги, избавляясь для людей. Если это мешает людям сделать прививку или посмотреть последние данные о ношении масок, это большая проблема», — сказал он.

Комментарии 1
В мире , Видео , Билл Гейтс , Фред Трамп , Дональд Трамп , Microsoft , CNN , BBC News , Bloomberg , Анкара , Греция , Египет , Ливия , Турция
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