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Забастовка на МТЗ: к митингующим выехал премьер-министр Белоруссии 

Артём Кульша 53 минуты назад
Забастовка на МТЗ: к митингующим выехал премьер-министр Белоруссии
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко встретится с работниками Минского тракторного завода (МТЗ), которые объявили забастовку. Об этом сообщает Nexta Live.
МТЗ, как сообщал «Рамблер», — один из крупнейших в мире производителей сельскохозяйственной техники. Вчера средства массовой информации (СМИ) сообщили, что его работники объявили забастовку и потребовали отменить итоги прошедших выборов президента, провести люстрацию всех ветвей власти, Центральной комиссии по выборам и СМИ, расформировать ОМОН и освободить задержанных протестующих.

«Головченко едет на встречу с работниками МТЗ!» — сообщила сегодня Nexta Live.

Тем временем в пресс-службе МТЗ сообщили, что предприятия холдинга работают в штатном режиме, техника производится и отгружается, работники осознают свою ответственность.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным результатам, выборы выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов избирателей. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты.
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Комментарии 5
В мире , Роман Головченко , Александр Лукашенко
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