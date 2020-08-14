Забастовка на МТЗ: к митингующим выехал премьер-министр Белоруссии 

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко встретится с работниками Минского тракторного завода (МТЗ), которые объявили забастовку. Об этом сообщает Nexta Live.
МТЗ, как сообщал «Рамблер», — один из крупнейших в мире производителей сельскохозяйственной техники. Вчера средства массовой информации (СМИ) сообщили, что его работники объявили забастовку и потребовали отменить итоги прошедших выборов президента, провести люстрацию всех ветвей власти, Центральной комиссии по выборам и СМИ, расформировать ОМОН и освободить задержанных протестующих.
«Головченко едет на встречу с работниками МТЗ!» — сообщила сегодня Nexta Live.
Тем временем в пресс-службе МТЗ сообщили, что предприятия холдинга работают в штатном режиме, техника производится и отгружается, работники осознают свою ответственность.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным результатам, выборы выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов избирателей. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты.