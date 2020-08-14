Сотни бастующих белорусских рабочих попали на видео 

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Сотни бастующих рабочих белорусского предприятия «Гродно Азот» попали на видео. Его опубликовал Telegram-канал NEXTA Live журналиста Степана Путило

Рабочие проводят встречу с руководством предприятия, мэром Гродно и начальником гродненской милиции. Они требуют немедленного освобождения всех задержанных на протестных акциях и проведения новых выборов президента Белоруссии.