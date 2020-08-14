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Зеленский инициировал выход Украины из Антитеррористического центра СНГ 

ТАСС 43 минуты назад
Украина разрывает еще одно соглашение СНГ
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о выходе страны из Антитеррористического центра СНГ.
Как говорится на сайте парламента, предложенные Зеленским проекты предусматривают выход Украины "из решений о создании и деятельности Антитеррористического центра государств — участников СНГ" и из "протокола об утверждении Положения о порядке организации и проведения совместных антитеррористических мероприятий на территориях СНГ".
Тексты этих документов на сайте Рады пока отсутствуют.
Антитеррористический центр СНГ был создан решением Совета глав государств Содружества 21 июня 2000 года. Тогда же было утверждено положение о его деятельности. Центр выполняет функции межгосударственного межведомственного штаба, координирующего антитеррористическую деятельность органов безопасности, спецслужб и правоохранительных органов стран Содружества.
После 2018 года Киев вышел из ряда соглашений о сотрудничестве в рамках СНГ, в частности, соглашения о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности, о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки, о межгосударственном обмене экономической информацией, об обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, несколько налоговых соглашений.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , МВД , Верховная Рада
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