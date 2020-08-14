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Белоруссия в огне. Главное

В Белоруссии заявили о перехвате на границе провокаторов из Латвии 

РИА Новости 39 минут назад
Белорусские пограничники не впустили в страну провокаторов из Латвии, сообщил Госпогранкомитет Белоруссии.

"Двенадцатого августа во время оформления пассажиров рейса "Лондон-Минск" пограничники обратили внимание на двух подозрительных граждан Латвии 1975 и 1993 года рождения. В итоге разбирательства иностранцев не впустили в страну на основании статьи 30 закона Республики Беларусь "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь", — сообщается на сайте комитета.

По данным Госпогранкомитета, один из мужчин рассказал, что приехал в Белоруссию отдохнуть, но куда именно, еще не решил, а второй — по работе, однако созвониться с партнером не смог, так как для связи у него был записан номер латвийского оператора.

"Оба иностранца спортивного телосложения привезли с собой более 15 тысяч долларов США, кроме того, у "бизнесмена" еще была и татуировка с нацистской свастикой и нанесенной наверх розой ветров. Но самое интересное то, что в их телефонах было обнаружено Telegram-сообщество из пяти человек — двух латышей и троих украинцев. Там участники группы обсуждали покупку военных касок, сумму и вид валюты, которую привезти в Беларусь", — говорится в сообщении.

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В мире , Видео , Латвия
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