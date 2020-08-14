"Оба иностранца спортивного телосложения привезли с собой более 15 тысяч долларов США, кроме того, у "бизнесмена" еще была и татуировка с нацистской свастикой и нанесенной наверх розой ветров. Но самое интересное то, что в их телефонах было обнаружено Telegram-сообщество из пяти человек — двух латышей и троих украинцев. Там участники группы обсуждали покупку военных касок, сумму и вид валюты, которую привезти в Беларусь", — говорится в сообщении.