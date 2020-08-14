США определили Украине роль без вступления в НАТО 

Доклад американских экспертов о причинах для Вашингтона отказать Украине во входе в НАТО выделяется на фоне других за счет интересных фактов, представленных в нем, рассказал ФБА "Экономика сегодня" крымский политолог Владимир Джаралла.

Эксперты одного из авторитетных аналитических центров в Соединенных Штатах Америки Defense Priorities определили причины, по которым Украина не может вступить в НАТО. Основная идея, которая прослеживается в отчете центра, заключается в том, что Вашингтон не должен направлять свою политику, минуя минимизацию опасности прямого военного столкновения из-за Киева

Первой из причин аналитики определили отсутствие единого мнения украинцев о вступлении государства в НАТО. Около 44% опрошенных граждан Украины высказались за присоединение к Североатлантическому альянсу, и только 25% высказались за разрешение базировать войска на территории страны. Опрос разделил государство на четыре макрорегиона и выявил несоответствие по вопросу членства в НАТО: столько же людей в западной и центральной частях Украины поддержали идею и столько же было против этого предложения. Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что референдум о вступлении страны в НАТО будет проведен тогда, когда народ будет готов к нему.

Еще одной причиной стало сегодняшнее изменение стратегического ландшафта в Центральной и Восточной Европе по сравнению с предыдущими периодами расширения НАТО. Наблюдатели уверены в том, что если Украина все-таки попадет в альянс, то ему придется защищать границу, длина которой практически идентичная расстоянию от Майами до Нью-Йорка . Поэтому «было бы небрежно со стороны США принять Украину в НАТО без четкого представления о том, как будет защищаться ее граница».

«Данное исследование выделяется из ряда других — здесь отмечается сильная сторона американской стороны, которая обладает развитой системой интеллектуальных центров, дающих различные взгляды на ту или иную проблему.

Выводы, представленные в докладе, можно было бы признать наиболее соответствующими реальности. Но дело в том, что это именно та реальность, которая была необходима для Соединенных Штатов Америки», — оценивает итоги работы аналитиков Джаралла.

Кроме того, в исследовании описывается еще одна причина, по которой Киев не может рассчитывать на вступление в НАТО. По мнению аналитиков, Соединенные Штаты «должны откровенно говорить Украине о ее истинных перспективах членства в НАТО», а «продолжение пустой поддержки стремления Киева наносит ущерб украинцам, рассматривающим более реалистичные варианты», в связи с чем «Америка не должна двигаться к тому, чтобы ввести Украину в НАТО и ей уже давно пора прямо сказать об этом».

«В настоящее время Украина находится под кадровым, военным, экономическим контролем стран Запада и прежде всего Соединенных Штатов Америки. Многолетняя подготовка нового поколения элиты через систему НКО, кураторство со стороны американского посольства на Украине политической жизни этой страны — это те цели, к которой шел последовательно Вашингтон.

Смысл цели не демонические замыслы или коварные планы, а простой рациональный подход. Ведь после распада Советского Союза Россия осталась единственной страной в мире с потенциалом к уничтожению Соединенных Штатов, из-за чего на Западе сложился серьезный консенсус в том, что объединение бывших советских республик не должно произойти снова благодаря разработке мер для нейтрализации подобного военного потенциала», — объясняет политолог.

США сдержат амбиции Украины

Американские аналитики полагают, что «Соединенные Штаты могли бы попытаться провести прямые переговоры с Россией по этому вопросу, возможно, предложив обязательную гарантию того, что НАТО официально откажется от членства Украины в обмен на позитивные действия России по другим аспектам украинской безопасности». В любом случае, утверждают американские аналитики, исключение вопроса о членстве в НАТО из политической повестки Украины поможет киевским властям уделить достаточное внимание реалистичным вопросам внешней политике и задуматься о нейтралитете, снижении напряженности с российской стороной и внутренних проблемах.

«Украина после распада Советского Союза для американских военных была своеобразным суперпризом из-за ее географического расположения. Минимальное расстояние между Киевом и Москвой позволило бы военным в течение считанных минут нейтрализовать потенциал России одним ударом. Это было важным условием в стремлении Соединенных Штатов обеспечить свое лидерство до середины текущего века.

С 2014 года Украина полностью попала в план Вашингтона — военный потенциал этой страны находится под контролем Штатов и наращивается за счет сил американских, канадских, английских конструкторов. То есть украинская сторона оснащена вооруженными силами под контролем стран НАТО, однако последние не несут никаких обязательств перед ней. И это ключевой пункт», — полагает Джаралла.

В центре Defense Priorities считают, что украинская сторона должна найти некий баланс между Российской Федерацией и Европой, так как приверженность лишь к одному направлению подорвет внутреннюю стабильность страны. Соединенные Штаты Америки, в свою очередь, по мнению аналитиков, должны направить свои ресурсы на истинную дружбу с Украиной, но для того, чтобы быть настоящим другом Киеву Вашингтон должен исключить вступление этой страны в НАТО.

Каждый при своей роли: что приказали Киеву

Украина стала участником Партнерства расширенных возможностей Североатлантического альянса в июне 2020 года. Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что статус партнера позволит украинским вооруженным силам участвовать в дополнительных учениях с войсками альянса, а Киев будет «лучше проинформирован о рисках для своей безопасности».

«Украина обязана выполнить роль тарана, но при этом ее действия не должны привести к угрозе вероятного большого конфликта с Российской Федерации в случае провальной политики Киева, в который страны Запада не вмешаются. Сегодня НАТО не рассматривается в качестве защитника, хотя в период президентства Виктора Ющенко и первого государственного переворота, когда Украина представлял из себя ценность, была попытка разыграть карту популярности НАТО, изучить отношения населения. Тогда результат оказался провальным, впрочем, как и сейчас — общество не готово.