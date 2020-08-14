Месть за С-400: Турцию лишили американского оружия

Четыре ключевых члена конгресса США незаметно заморозили почти на два года все основные продажи американского оружия Турции. Таким образом американские депутаты пытаются надавить на Анкару, чтобы она отказалась от зенитной ракетной системы С-400 российского производства. Администрация Дональда Трампа, которая может как отменить решение конгресса, так и ухудшить ситуацию для Турции, пока хранит молчание.

Законодательные меры со стороны США, о применении которых сообщило издание Defense News, стали еще одним признаком разрыва и постоянно ухудшающихся отношений между двумя союзниками по НАТО . Причем разрыва, который уже привел к исключению Турции из программы по производству истребителей 5-го поколения F-35.

Хотя точно не известно, сколько потенциальных продаж вооружения и военной техники было приостановлено,

по крайней мере две важные американо-турецкие сделки находятся в настоящее время в подвешенном состоянии.

Речь идет о контракте на структурную модернизацию турецких истребителей F-16 и об экспортных лицензиях на вертолетные двигатели американского производства. Последние необходимы Турции для завершения работ общей стоимостью $1,5 млрд, и от этих двигателей зависит финальная продажа ударных вертолетов Пакистану

Если конгресс США приостанавливает продажу основных видов вооружения, таких как танки, самолеты и корабли, обычно это делается для того, чтобы осудить конкретные военные или политические действия той или иной страны.

К примеру, американские законодатели в 2019 году пытались заблокировать продажи вооружения и военной техники Саудовской Аравии Объединенным Арабским Эмиратам . Но замораживание продаж оружия Турции — дипломатический инструмент, который Соединенные Штаты не использовали по отношению к Анкаре с 1978 года, то есть с того момента времени, как турецкие войска вторглись на Кипр

Издание Defense News узнало о сложившейся ситуации из нескольких источников в конгрессе США, администрации Белого дома и оборонно-промышленном комплексе.

Практически все информаторы DN попросили сохранить анонимность из-за сопряженной с этим деликатности вопроса.

Председатель комитета сената США по международным отношениям Джим Риш (республиканец от штата Айдахо) и член палаты представителей по иностранным делам Майк МакКол (республиканец от штата Техас) признали, что они выступили одними из инициаторов замораживания продаж оружия Турции.

Двое других законодателей, которые могут подписать разрешение на продажи оружия иностранным государствам, — председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Элиот Энгель (демократ от штата Нью-Йорк ) и член комитета сената США по международным отношениям сенатор Боб Менендес (демократ от штата Нью-Джерси). Согласно многочисленным источникам на Капитолийском холме, они также являются авторами идеи о блокировке продаж американского оружия Турции. Но комментировать эту информацию никто не стал.

«Существует серьезная обеспокоенность по поводу покупки Турцией ЗРС С-400 у обеих партий и в обеих палатах на Капитолийском холме, и пока не будут решены вопросы, связанные с этой покупкой, я не могу и не буду поддерживать продажу оружия Турции», — заявил Джим Риш.

Все из-за России

Отношения Турции с Соединенными Штатами были весьма натянутыми в течение нескольких последних лет, и конгресс США принимал в этом самое непосредственное участие.

Американские законодатели постоянно подвергают критике углубляющиеся связи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным . Отклонение Эрдоганом предложений США о покупке ЗРС Patriot вместо С-400 российского производства и военное вторжение Турции в прошлом году в контролируемую курдами северную часть Сирии также разочаровали членов конгресса США.

«Турция — давний стратегический союзник США. Однако отношения между двумя странами резко ухудшились в последние годы и продолжают быстро ухудшаться», — сказал Джим Риш.

«Покупка президентом Эрдоганом российской ЗРС С-400 существенно изменила характер наших отношений. Это приобретение приносит пользу нашему противнику Путину и угрожает целостности НАТО», — добавил он.

Традиционно председателям и высокопоставленным членам комитета по международным отношениям сената США и комитета по иностранным делам палаты представителей — так называемым «четырем углам» — предоставляется возможность отговорить Государственный департамент США от утверждения продажи оружия тем или иным иностранным государствам на неформальной основе.

Элиот Энгель отказывался одобрять продажу оружия Турции с середины 2018 года, в то время как Джим Риш сохранял свои позиции с тех пор, как Турция официально приобрела ЗРС С-400 в июле 2019 года, согласно многочисленным источникам в конгрессе США. Майк МакКол не держит все в тайне и в определенные моменты подписывал договоры о продажах вооружения и военной техники для поддержки операций НАТО.

«Примерно за последний год никто ничего не подписал. В этом процессе ничего не происходит, пока все четыре офиса не скажут «да», — сказал один из источников в конгрессе США.

Второй источник в конгрессе назвал покупку Турцией ЗРС С-400 «своего рода, извините за мой язык, дерьмовым моментом». Источник добавил, что Турция еще больше разозлила американских законодателей в ноябре, когда она публично осуществила облет ЗРС С-400 с помощью своих F-16, что было интерпретировано как скрытая угроза другим обладателям этих самолетов, в том числе и Соединенным Штатам.

«Это не только было намеренно провокационным, но и произошло на следующий день после того, как Эрдоган побывал в Овальном кабинете», — сказал источник.

Решение Турции о покупке ЗРС С-400 в сентябре 2017 года вызвало серьезный раскол между Турцией и ее партнерами по Североатлантическому альянсу. Представители НАТО быстро забили тревогу о том, что Турция поставит под угрозу безопасность НАТО, если подключит С-400 к союзным системам, поскольку российская система будет использовать сеть с конфиденциальными данными альянса.

Что наиболее важно, американские официальные лица были обеспокоены тем, что С-400 сможет получить информацию о F-35, что поставит под угрозу малую радиолокационную заметность этого самолета.

Присутствие российского инженерного персонала в Турции для технического сопровождения ЗРС С-400 также вызывало озабоченность на Капитолийском холме.

Конгресс против Трампа

Президенту Дональду Трампу еще предстоит участвовать в конфронтации с конгрессом из-за Турции. Например, он накладывал вето на попытку конгресса остановить продажи оружия США Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам в прошлом году. Но пока администрация Белого дома лишь предприняла усилия, чтобы лоббировать законодателей в пользу индивидуальных сделок с Турцией, утверждает второй источник в конгрессе. Однако, по его словам, оппозиция Турции является как двухпартийной, так и двухпалатной.

«Прямо сейчас настрой в конгрессе в отношении Турции ужасный, — сказал источник. — Если Анкара не захочет изменить свое отношение к С-400 и признать ошибку, то президент очень легко может потерять право вето».

Джим Риш выразил разочарование в связи с тем, что Соединенные Штаты не смогли достичь соглашения с Турцией по ЗРС Patriot. Точно так же, когда гнев конгресса США достиг своего пика в связи с вторжением Турции в Сирию в октябре, Энгель назвал Эрдогана «авторитарным головорезом», правление которого стало «яркой черной меткой на исторических светских демократических традициях Турции».

«Мы должны оказывать на него давление, наращивая дипломатические усилия, в надежде вернуть Турцию на правильный путь в качестве союзника по НАТО», — заявлял тогда Элиот Энгель.

Другой проблемой является бездействие администрации Дональда Трампа по реализации Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций или CAATSA.

В соответствии с этим законом администрация Трампа обязана вводить санкции против любой страны, покупающей у России вооружение и военную технику. Но «к большому ужасу конгресса США» администрация еще не ввела эти санкции по отношению к Турции.

«Покупка Турцией российских С-400 неприемлема и подрывает миссию НАТО по сдерживанию российской агрессии», — сказал Майк МакКол.

«Администрация должна применить санкции, требуемые законом, в ответ на эту покупку. Турция должна изменить курс в отношении этих дестабилизирующих действий, чтобы возобновить уверенность Соединенных Штатов в наших оборонных отношениях», — добавил он.

Майк МакКол поддерживает идею об отмене санкций CAATSA против Турции, когда-либо введенных, если Анкара больше не будет обладать ЗРС С-400. Это предложение было принято как часть ежегодного законопроекта палаты представителей об оборонной политике.

Мелисса Далтон, бывший сотрудник Пентагона , ныне работающая в Центре стратегических и международных исследований , назвала отсутствие сопротивления со стороны администрации «удивительным в том смысле, что Турция является фактическим союзником, а саудовцы — просто близким партнером». Но она отметила, что Турция находится на стыке между европейскими и ближневосточными ведомствами в Государственном департаменте и Пентагоне, и поэтому разработать согласованную политику временами сложно.

Между тем Госдепартамент США через своего официального представителя отказался комментировать факт блокирования продажи американского оружия Турции.

В заявлении для Defense News посольство Турции в Вашингтоне отметило: