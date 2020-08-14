Лукашенко поручил разобраться с задержаниями на протестах 

По ее словам, на вечер 13 августа из СИЗО отпущены «более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях».

«Несовершеннолетние переданы под расписки родителям», — цитирует её Sputnik Беларусь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белоруссии на крупных машиностроительных предприятия, в частности на Минском автомобильном заводе (МАЗ) и Белорусском автомобильном заводе (БелАЗ), состоялись акции протеста против результатов выборов президента, а также против насилия, творимого белорусскими силовиками над гражданами, которые участвуют в несанкционированных акциях протеста.