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Белоруссия в огне. Главное

Лукашенко поручил разобраться с задержаниями на протестах 

ИА Regnum 1 час назад
Лукашенко поручил разобраться с задержаниями на протестах
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний в последнюю неделю, заявила спикер Совета республики Наталья Кочанова.
По ее словам, на вечер 13 августа из СИЗО отпущены «более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях».

«Несовершеннолетние переданы под расписки родителям», — цитирует её Sputnik Беларусь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белоруссии на крупных машиностроительных предприятия, в частности на Минском автомобильном заводе (МАЗ) и Белорусском автомобильном заводе (БелАЗ), состоялись акции протеста против результатов выборов президента, а также против насилия, творимого белорусскими силовиками над гражданами, которые участвуют в несанкционированных акциях протеста.
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В мире , Белоруссия в огне , Наталья Кочанова , Александр Лукашенко , ФСИН , ИА Sputnik
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