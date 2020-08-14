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Белоруссия в огне. Главное

Появилось видео забастовок предприятий в Беларуси 

Вадим Дроздов 44 минуты назад
К забастовкам в Белоруссии присоединяются целые предприятия, такие как МАЗ, БелАЗ, Гродно-Азот и другие. Заводы вынуждены останавливать производство из-за того, что рабочие просто не вышли на работу и устроили забастовку. Главные требования бастующих — это перевыборы и освобождение всех задержанных в ходе протестов на улицах Белоруссии. В сети появились видеоролики, на которых рабочие наглядно демонстрируют руководству, сколько людей на предприятии голосовало за Тихановскую. Встает при этом большинство. Далее бастующие задают резонный вопрос: "Где 80% за Лукашенко?". На протесты вышли некоторые сотрудники силовых структур, медицинские работники и даже священники. Протесты в Белоруссии несут действительно массовый характер.
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