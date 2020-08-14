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Белоруссия в огне. Главное

Белорусский военный выкинул форму и попал на видео 

Вадим Дроздов 12 минут назад
В сети появилось видео, на котором гражданин Белоруссии представляется военным этой страны, демонстрирует свою военную форму и выкидывает ее на помойку со словами: "Я давал присягу своему народу и, глядя на то, что происходит в Минске, своими глазами, я просто не могу гордиться тем, где я служил. Я не могу носить эту форму и хранить ее у себя дома". Ранее уже несколько бойцов спецназа Республики Беларусь сделали то же самое на камеру. Это своего рода флешмоб среди военных Белоруссии. Все говорят про стыд из-за действий силовиков по отношению к протестующим гражданам.
В мире , Видео
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