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Белоруссия в огне. Главное

Лукашенко назвал свою единственную цель 

Lenta.ru и ещё 4 22 минуты назад
Лукашенко раскрыл свою единственную цель
Фото: Reuters
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его единственной целью является сохранение независимого государства. Его слова передает агентство БЕЛТА

«У меня нет иных целей в настоящий момент, кроме как сохранить независимое и стабильное государство», — сказал Лукашенко на совещании в Центре стратегического управления в министерстве обороны страны.

Ранее Лукашенко заявил о готовности России помочь республике «при первом же нашем запросе». По его словам, об этом он договорился с президентом России Владимиром Путиным в ходе последнего телефонного разговора.
Лукашенко рассказал о беспрецедентном соглашении с Путиным
Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста из-за недовольства жителей итогами выборов президента. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек.
По данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,1 процента. Она заявила, что не признает эти результаты.
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Комментарии 22
В мире , Политика , СНГ , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Министерство обороны
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