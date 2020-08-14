Задержанная рассказала о зверствах ОМОНа в Минске

Одна из освобождённых в Минске женщин рассказала об издевательствах силовиков в СИЗО . ОМОНовцы, по её словам, бьют людей резиновыми дубинками, угрожают расправой, снимают штаны.

Женщина пожаловалась на зверства силовиков, о которых она и предположить не могла.

Мы стояли к стене, руки назад, чтоб могли к земле — как собаки. В РУВД били ОМОНовцы в бусе, десять штук, дубинами били, оскорбляли, угрожали смертью, снимали штаны с меня, сказали по кругу пустят. Ко мне относились как к животному, десять лет обещали, — приводит рассказ задержанной Пятый канал.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первые задержанные на протестах в Минске покидают изолятор временного содержания на улице Окрестина. Они выходят за стены ИВС небольшими группами.