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Белоруссия в огне. Главное

Задержанная рассказала о зверствах ОМОНа в СИЗО Минска 

News.ru и ещё 1 56 минут назад
Задержанная рассказала о зверствах ОМОНа в Минске
Фото: globallookpress.com
Одна из освобождённых в Минске женщин рассказала об издевательствах силовиков в СИЗО. ОМОНовцы, по её словам, бьют людей резиновыми дубинками, угрожают расправой, снимают штаны.
Женщина пожаловалась на зверства силовиков, о которых она и предположить не могла.

Мы стояли к стене, руки назад, чтоб могли к земле — как собаки. В РУВД били ОМОНовцы в бусе, десять штук, дубинами били, оскорбляли, угрожали смертью, снимали штаны с меня, сказали по кругу пустят. Ко мне относились как к животному, десять лет обещали, — приводит рассказ задержанной Пятый канал.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первые задержанные на протестах в Минске покидают изолятор временного содержания на улице Окрестина. Они выходят за стены ИВС небольшими группами.
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В мире , СНГ , Белоруссия в огне , МВД , ФСИН , Минск
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