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США присвоили купленный Венесуэлой бензин 

Lenta.ru и ещё 10 54 минуты назад
США присвоили купленный Венесуэлой бензин
Фото: globallookpress.com
Танкеры, перевозившие бензин из Ирана в Венесуэлу, задержаны США. Это подтвердил американский лидер Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Было четыре танкера. Мы их задержали. Они направляются в Хьюстон, они уже там», — сказал он.

Министерство юстиции США сообщило, что нефтепродукты с танкеров перешли в собственность США, при этом сами суда не конфискованы. Напротив, американские чиновники при помощи угроз введения санкций в адрес судовладельцев, капитанов и страховщиков, заставили их передать груз.
В мае сообщалось, что по меньшей мере пять нефтяных танкеров из Ирана отправились с грузом топлива в Венесуэлу. Это первый в новейшей истории случай такой большой поставки топлива южноамериканскому государству. Тогда Корпус стражей исламской революции предупредил Вашингтон о последствиях, если США будут действовать «как пираты» в отношении поставок.
Венесуэла переживает топливный кризис, одна из причин которого — торговая блокада со стороны США и его союзников. Иран также находится под американскими санкциями.
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В мире , Армия , Войска , Конфликты , Дональд Трамп , Министерство юстиции США , РИА Новости , Венесуэла , Иран , США
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