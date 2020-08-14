Экс-адвокат Трампа раскрыл его связи с Россией

Экс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн опубликовал предисловие своей книги и пообещал рассказать, как американский лидер якобы занимался обманом на президентских выборах при помощи России.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер на протяжении двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которое Москва отрицает. Мюллер завершил расследование, подтвердив обвинения во вмешательстве в выборы. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.

“Половине американцев казалось, что Трамп, по сути, был контролируемым Россией обманщиком, который при помощи лжи проложил свой путь в Белый дом; другой половине, сторонникам Трампа, казалось, что весь скандал с Россией был охотой на ведьм, придуманной демократами… Обе стороны ошибались”, — написал Коэн предисловии к своим воспоминаниям "Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа".

Фрагменты опубликовали многие американские СМИ, в том числе портал Axios.

“Трамп вступил в сговор с Россией, но не при помощи таких изощренных методов, какими представляли себе его очернители. Также я знал, что расследование Мюллера не было охотой на ведьм. Трамп обманул на этих выборах, при попустительстве со стороны России, что вы узнаете на этих страницах, потому что делать все — я имею в виду прямо все -, чтобы «выиграть» всегда было его моделью ведения дел и образом жизни”, — утверждается в предисловии.

Книга бывшего адвоката Трампа должна выйти 8 сентября.

Коэн был осужден за финансовые и другие нарушения на три года тюрьмы. В мае его выпустили под домашний арест в связи с эпидемией коронавируса. Однако после этого Коэн стал появляться на улицах Нью-Йорка и в местных ресторанах. Его водворили обратно в тюрьму 9 июля. Впоследствии суд повторно распорядился отпустить Коэна.

Ранее Коэн резко критиковал Трампа и заявлял, что в прошлом помогал Трампу решать неблаговидные проблемы, в том числе платил за молчание женщинам, которые заявили, что у них были связи с Трампом. Коэна осудили за нарушения закона о финансировании предвыборных кампаний, а также за ложь конгрессу в попытке защитить Трампа и себя. Несмотря на это, перед отправкой в тюрьму Коэн еще раз выступил в конгрессе с обвинениями против Трампа.