Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Названы сроки появления американской вакцины от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Названы сроки появления вакцины в США
Фото: globallookpress.com
Вакцина от коронавируса американского производства вряд ли будет зарегистрирована к ноябрю. Об этом сообщил глава Национального института здравоохранения США Фрэнсис Коллинз, его слова передает Reuters.
По его словам, такие сроки связаны с тем, что разработка вакцин требует проведения масштабных клинических испытаний. Так, Коллинз заявил, что для исследования потребуется участие 10 тысяч добровольцев. Такое количество испытуемых позволит собрать информацию о безопасности и эффективности препарата.
Тем временем первая российская вакцина уже зарегистрирована, об этом 11 августа заявил президент России Владимир Путин. Она станет доступна для граждан с января 2021 года. По словам главы государства, вакцинация будет осуществляться только на добровольной основе. Он также рассказал, что препарат на себе испытала одна из его дочерей.
Российской разработкой заинтересовались за рубежом. Вместе с тем США усомнились в ее безопасности. Фармкомпании призывали отложить регистрацию прививки, так как ее качество еще неизвестно.
Видео дня. После развода Муциниеце получает один удар за другим
Последние новости
В популярной соцсети появилась новая функция В популярной соцсети появилась новая функция Вероятного вице-президента США посчитали кошмаром Трампа Вероятного вице-президента США посчитали кошмаром Трампа Лукашенко поручил разобраться с массовыми задержаниями на протестах Лукашенко поручил разобраться с массовыми задержаниями на протестах
Комментарии
В мире , США , Фрэнсис Коллинз , Владимир Путин , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выборы в Белоруссии: возникла первая проблема
Выборы в Белоруссии: возникла первая проблема
Борющегося за культуру депутата оштрафовали за мат
Борющегося за культуру депутата оштрафовали за мат
Все магазины «Пятерочка» заминировали в Петербурге
Все магазины «Пятерочка» заминировали в Петербурге
Германия заявила о необходимости диалога с Россией
Германия заявила о необходимости диалога с Россией
Видео
Ближайший союзник России отворачивается от Москвы
00:48
Ближайший союзник России отворачивается от Москвы
В мире Статьи
Опубликовано видео осквернившей храм голой туристки
00:09
Опубликовано видео осквернившей храм голой туристки
В мире Происшествия
Михаил Ефремов в Боткинской больнице попал на видео
00:03
Михаил Ефремов в Боткинской больнице попал на видео
Общество Шоу-бизнес
Суд над укравшей 25 млн рублей кассиршей попал на видео
02:35
Суд над укравшей 25 млн рублей кассиршей попал на видео
Происшествия
В деле о расчлененке появились шокирующие подробности
00:07
В деле о расчлененке появились шокирующие подробности
Происшествия
Лучше бы в Крым поехали: Кудрявцева взбесила россиян
01:00
Лучше бы в Крым поехали: Кудрявцева взбесила россиян
Шоу-бизнес
Четыре страны обратились к Лукашенко с призывом
00:20
Четыре страны обратились к Лукашенко с призывом
В мире
Физкультурники вместо тренировки подрались у тренажера
00:47
Физкультурники вместо тренировки подрались у тренажера
Происшествия Новости Москвы
Расчлененка в Москве: стали известны жуткие подробности
00:14
Расчлененка в Москве: стали известны жуткие подробности
Происшествия Криминал
Рассекречен диагноз госпитализированного Ефремова
00:21
Рассекречен диагноз госпитализированного Ефремова
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение