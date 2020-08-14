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Ким Чен Ын назначил нового премьер-министра КНДР 

Российская Газета и ещё 4 49 минут назад
Ким Чен Ын назначил нового премьер-министра КНДР
Фото: РИА Новости
Лидер КНДР Ким Чен Ын на заседании политбюро центрального комитета Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК) назначил новым премьер-министром страны 59-летнего Ким Док Хуна. Об этом в пятницу сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Ким Док Хун сменил Ким Чжэ Рёна, занимавшего эту должность с апреля 2019 года. Новый премьер-министр также избран членом президиума политбюро ЦК ТПК, пишет РИА Новости.
Ранее Ким Док Хун занимал пост главы парламентского комитета по бюджету и был одним из заместителей председателя ЦК ТПК.
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В мире , Чен Ким , РИА Новости , КНДР , Южная Корея
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