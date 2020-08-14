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Белоруссия в огне. Главное

В МВД анонсировали освобождение всех задержанных на протестах в Минске 

РИА Новости 15 минут назад
Всех задержанных в Минске выпускают из СИЗО
Фото: © AP Photo
Всех задержанных во время акций протеста в Минске выпустят из СИЗО до 6.00, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на замглавы МВД Александра Барскова.
Ранее сообщалось, что задержанных на протестах в Минске начали отпускать из изолятора на улице Окрестина.

"До 6.00 всех задержанных во время акций протеста выпустят из СИЗО. Об этом заявил замминистра МВД Александра Барсков, который лично приехал на Окрестина", — сообщает агентство в Telegram.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками.
В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
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В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , МВД , Центризбирком России , ФСИН , ИА Sputnik , Минск
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