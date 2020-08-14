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Байден считает, что масочный режим в США «спасет 40 тысяч жизней» 

РИА Новости и ещё 1 26 минут назад
Байден назвал способ спасти 40 тысяч жизней
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в четверг призвал ввести по всей стране обязательное ношение масок для защиты от распространения COVID-19.

"Давайте установим обязательное ношение масок по всей стране прямо сейчас и спасем жизни. По оценкам, мы спасем 40 тысяч жизней в ближайшие три месяца после того, как это будет сделано", — заявил Байден.

В своем выступлении он сослался на расчеты Колумбийского университета, согласно которым "если бы несколько месяцев президент действовал быстрее, хотя бы на неделю, это спасло бы около 30 тысячи жизней, а на две неделе — 51-56 тысяч".

"Надеюсь, мы извлекли уроки, надеюсь, президент извлек уроки", — добавил Байден.

Политик отметил, что есть "убедительные доказательства" того, что ношение маски зараженным человеком, у которого в том числе нет симптомов, очень сильно снижает вероятность заражения других людей в результате чихания, кашля, пения или разговора с ними.
По данным Университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США превысило 5,2 миллиона, скончались свыше 166 тысяч человек.
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Комментарии
В мире , США , Джозеф Байден , Демократическая партия США
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