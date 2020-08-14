Байден назвал способ спасти 40 тысяч жизней

"Давайте установим обязательное ношение масок по всей стране прямо сейчас и спасем жизни. По оценкам, мы спасем 40 тысяч жизней в ближайшие три месяца после того, как это будет сделано", — заявил Байден.

В своем выступлении он сослался на расчеты Колумбийского университета, согласно которым "если бы несколько месяцев президент действовал быстрее, хотя бы на неделю, это спасло бы около 30 тысячи жизней, а на две неделе — 51-56 тысяч".

"Надеюсь, мы извлекли уроки, надеюсь, президент извлек уроки", — добавил Байден.

Политик отметил, что есть "убедительные доказательства" того, что ношение маски зараженным человеком, у которого в том числе нет симптомов, очень сильно снижает вероятность заражения других людей в результате чихания, кашля, пения или разговора с ними.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США превысило 5,2 миллиона, скончались свыше 166 тысяч человек.