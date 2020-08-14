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Белоруссия в огне. Главное

В МВД Белоруссии отвергли обвинения в издевательствах над задержанными 

Lenta.ru и ещё 1 21 минуту назад
МВД Белоруссии ответило на обвинения в избиениях
Фото: Кадр: «Беларусь 1»
Заместитель главы МВД Белоруссии Александр Барсуков отверг обвинения в том, что правоохранители избивали задержанных граждан. Соответствующая видеозапись размещена в Telegram-канале Tut.by.
После вопроса журналистки о том, почему вышедшее из изолятора белорусы жалуются на издевательства, Барсуков заявил, что «никаких издевательств не было». Затем он оборвал все остальные вопросы, сел в машину и уехал.
Вечером 13 августа из минского Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина, куда свозят задержанных на митингах протестующих, начали выпускать людей. Граждане массово жаловались на ужасные условия содержания, издевательства и избиения и угрозы совершения над ними противоправных действий. Некоторые граждане показали следы от ударов.
По всей Белоруссии идут массовые протесты. Участники требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых президентских выборов. По официальным данным, на выборах 9 августа действующий глава государства набрал более 80 процентов голосов избирателей.
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Комментарии 3
В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , Александр Барсуков , МВД
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